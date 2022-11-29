AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ada Hayat Projesi alanını inceledi

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı ilçesinde yapımına başlanacak olan Ada Hayat Projesi alanını inceledi.

Yavuz, kent merkezindeki projeye ilişkin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'dan bilgi aldı.

Yavuz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin her köşesine eser siyasetinin mührünü vurduklarını bildirdi.

Adapazarı Belediyesinin şehrin tam kalbinde örnek bir yaşam alanı hayata geçireceğini belirten Yavuz, "Ada Hayat, 18 bin 700 metrekarelik bir alanda şehrin yeni buluşma noktası olacak. Mutlu Işıksu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz’un desteğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Işıksu da şunları kaydetti:



"Kıymetli Başkanımızın tüm projelerimizde olduğu gibi özellikle Ada Hayat'ın fikir sürecinden geldiğimiz noktaya kadar desteklerini daima yanımızda hissettik. Ada Hayat Projemiz ile AK Parti'mizin şehrimizdeki en nadide eserlerinden birine daha hep birlikte imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."





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