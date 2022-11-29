Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kütür sanat etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Türk ve batı müziği dinletisiyle devam etti.

Kent Orkestrası tarafından Ziya Taşkent Konser Salonu'nda verilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Türk ve batı müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği dinletide müzikseverler şarkılara eşlik etti.

- "Serdivan'a bir kamyon mutluluk geliyor"

Serdivan'da çocukların eğlenmesi için farklı bir uygulama hayata geçiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında hazırlanan "Toy Mobil Oyun Tırı" ile her gün farklı bir mahallede minikler misafir edilerek, basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi etkinliklerle eğlendirilecek.

Tır, yarın saat 14.00'da Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı önünde konuşlandırılacak.

- Akyazı İlçe Terminali açılıyor

Akyazı'da Fatih Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alanda inşa edilen ve ilçedeki toplu taşıma sistemine düzen getirecek terminalde çalışmalar tamamlandı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Terminali'nin 2 Aralık'ta törenle açılacağını açıkladı.

Söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini belirten Soykan, "Yıllardan beri Akyazı'nın bir eksiği ve sorunu olan ilçe terminaline de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi tamamladık ve açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni ilçe terminalimiz ile ulaşımı tek çatı altında toplayacağız ve vatandaşlarımızı konforlu ve hızlı ulaşım seviyesine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.



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