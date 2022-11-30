Sakarya'da su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi'nde İ.P. idaresindeki 34 HCY 90 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RP 0577 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle İ.P. yönetimindeki otomobil su kanalına devrilirken diğer araç olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan sürücü İ.P. ile G.P. kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan G.P, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza yerinde plakası düşen aracı bulmak için çalışma başlattı.