Sakarya'da su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi'nde İ.P. idaresindeki 34 HCY 90 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RP 0577 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.P. yönetimindeki otomobil su kanalına devrilirken diğer araç olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan sürücü İ.P. ile G.P. kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan G.P, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde plakası düşen aracı bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.