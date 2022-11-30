Sakarya'da annesi tarafından terk edilen yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesi tarafından aile sağlığı merkezi önüne bırakılan Suriyeli bebek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu K.E, bebeği H.E'yi Çukurahmediye Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezi önüne bırakarak uzaklaştı.



Merkezde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze gelen sağlık görevlileri, 7 aylık olduğu öğrenilen bebeği, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin merkez önüne bırakıldığında bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Bebeğin cansız bedeni daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.



H.E'nin cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.E, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Ayrıca otopsi raporunun ve kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmanın neticelenmesinin beklendiği öğrenildi.



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