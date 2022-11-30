Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Alemdar, Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan Ceyhun Kurcan'a ziyarette bulundu.

Sosyal belediyecilik noktasında çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Alemdar, "Bu anlayış içerisinde engelli vatandaşlarımızın her anlamda yanlarında olarak, onların hayatlarını daha iyi hale nasıl getirebilirizin çabası içerisindeyiz. Serdivan'ımızdaki engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şehirde yaşamaları adına belediye nezdinde gerekli tedbirleri alarak, onların yaşamını kolaylaştıracak her türlü imkanı yerine getiriyoruz. Hep birlikte el ele verirsek onların hayatlarındaki tüm engelleri aşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kurcan ve ailesi de kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye eden Alemdar'a teşekkür etti.

- Çınarlı Vagon Kıraathanesi ilgi görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin hemen yanına yerleştirilen vagon, yenilenerek sosyal alan haline getirildi.

Vagon, Sakarya'da uzun yıllar hizmet veren Ada Treni'nin renklerine boyandı. Bölge, led aydınlatmalar, dekoratif duraklar, aydınlatma tagı, ahşap balık tutma platformu, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemeleri, dekoratif taş işlemeleri, banklar, travers merdiveni ve yürüyüş yollarının inşasıyla sosyal alana dönüştü.

Çınarlı Vagon Kıraathanesi'nde okumayı, öğrenmeyi sevenler için kütüphane bölümü de hayata geçirildi. Yeni bir yaşam alanı haline gelen bölgede yeşil alanlar, oturma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları da yer alıyor.

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