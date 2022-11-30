Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altından kalan kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Ö'nün (50) kullandığı traktör, Umurbey Mahallesi'nde devrildi, sürücü traktörün altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mustafa Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Ö'nün Geyve Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.





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