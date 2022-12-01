Sakarya'da çocuklar, mahallelerine getirilen oyun alanlarında eğleniyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mahalleleri gezen oyun tırı, çocukların eğlenceli vakit geçirmesine imkan sağlıyor.

Serdivan Belediyesince hayata geçirilen "Toy Mobil Oyun Tırı" projesiyle lunapark veya alışveriş merkezlerindeki oyun alanları çocukların ayağına getiriliyor.

Mahalleleri gezen tırda ve yakınına kurulan alanlarda ebeveynleri gözetiminde eğlenen çocuklar, basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanlarında eğleniyor.

Anne Büşra Ok, AA muhabirine, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklardan Ahmet Kacur, basketbol ve köstebek vurma oynadığını belirterek, tırın her zaman mahallelerine gelmesini istedi.

Hafsa Özbek, masa tenisinde çok eğlendiğini aktararak, "Basket, trambolin, masa tenisi var. Küçük çocuklar için de oyunlar var. Gerçekten gönlümüzce eğlendik." diye konuştu.

Anne Tuğba Özbek, Kovid-19 salgını sonrası bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Kızım çok eğlendi. Belediyeye çok teşekkür ederim. Ayrıca ücretsiz olması da bizleri sevindirdi." ifadesini kullandı.

Dede Nihat Akar, çocukların etkinlikten yararlanmasının güzel olduğuna değinerek, "Ben de torunumu okuldan aldım ve burada eğlendirdim. Bu hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum." dedi. ​​​​​​​

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