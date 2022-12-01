Sakarya'da ormanlık alanda devrilen traktörün sürücüsü öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaylak Mahallesi Çakırpınarı mevkisindeki ormanlık alanda ilerleyen Abdullah Can (63) idaresindeki 54 FA 792 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.