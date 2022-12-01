Karasu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, velilerin çocukları için büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

İlçede engelli öğrenciler için okulun bulunmasından mutlu olduğunu ifade eden Helvacı, öğrencilerin devamsızlık yapmadığını, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da öğrencilerle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ilçede özel öğrenciler için okul yatırımını yapan devlet büyüklerine teşekkür etti.

Öğretmen ve velilerin de katıldığı programda, palyaçolar öğrencileri eğlendirdi.

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