Karasu'da unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıtan sergi düzenlendi.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, 11. sınıf öğrencisi Taha Demirbilek ile 10. sınıf öğrencisi Rana Altaş, meslekleri katılımcılara tanıttı.

Süpürgecilik, kaşıkçılık, sepetçilik, yorgancılık ve ciltçilik gibi mesleklerin tanıtıldığı serginin koordinatörü tarih öğretmeni Barış Örgen, son ustalarla yaşatılmaya çalışılan meslekleri gelecek kuşaklara anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Gönüllü öğrencilerle ustaların mesleklerini icra ettikleri dükkanlara gittiklerini anlatan Örgen, "Adapazarı'nda süpürge, Taraklı'da kaşık, Kaynarca'da sepet, Karasu'da da kitap ciltleme ve yorgan dikme şeklinde el sanatlarına dayalı ürünleri yerinde inceledik. Ardından bu mesleklerin özelliklerini ve görüşülen meslek ustaları hakkında bilgileri kapsayan sergimizi açarak okul temelli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cihan Emre, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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