Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın'da sis etkili oluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu ve Bartın'da sis etkisini gösteriyor.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde erken saatlerde sis etkili oldu.
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
- Düzce
Düzce'de sis, sabah etkisini artırdı.
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası, güzel görüntü oluşturdu.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı da sis içerisinde kaldı.
Bölgenin üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.
Öte yandan, sis nedeniyle ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli seyrediyor.
- Bolu
Bolu'da sis, özellikle Tabaklar, Karaçayır, Aktaş, Kültür, Sağlık, Sümer mahallelerinde etkili oluyor.
D-100 kara yolunun kent merkezi kısmında da sis yer yer yoğun şekilde görülüyor.
Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve takip mesafesine uymaları konusunda uyarıyor.
- Bartın
Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sabahtan itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.