Sakarya'da engelli bireylere yönelik motivasyon etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler doyasıya eğlendi.

Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Sema Sultan Sanat Tiyatro ekibi oyun sergiledi.

Etkinliği katılan engelli bireyler, davul ve müzik eşliğinde oynadı.

Etkinlikte, Sakarya Genç Kızılay ve Serdivan Gençlik Merkezi gençleri de engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

İl Spor Müdürü Nevzat İnanç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Kotan, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Leyla Demir Deniz, Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Polat, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, engelli bireylerin erişim olanaklarının artırılması için mücadele verdiklerini söyledi.

Eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda engelli bireylere fırsat eşitliği sağlanması için çaba harcadıklarını belirten Çam, "Farklılıklara saygı gösterilmesi, teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkati çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Biz yılda birkaç gün değil, her gün engelli bireylerimizin yanındayız." diye konuştu.

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