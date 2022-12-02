Taraklı'da fidan dikimi yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı ve Türk Kızılay gönülleri iş birliğinde, "Kızılayla Ormanları Yaşatıyoruz" projesi kapmasında ilçede etkinlik düzenlendi.

Orman İşletme Şefi Hasan Topçu, Taraklı Ortaokulu'nda öğrencilere, orman ve yangınla mücadele konusunda seminer verdi.

Seminerin ardından Çiğdemlik mevkisinde öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habip Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Kızılay gönüllüleri, öğrenciler, öğretmenler ve kurumların personeli katıldı.

Kızılay Taraklı Koordinatörü Alaattin Yılmaz, iğne yapraklı çam ormanlarıyla kaplı bölgenin yangın yönünden risk altında olduğunu belirterek, projeyle öğrencilere orman sevgisini aşılamayı ve yangınlar konusunda onları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



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