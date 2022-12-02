Türk Kızılay Adapazarı Şubesinin yeni hizmet binası açıldı

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SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Adapazarı Şubesinin yeni hizmet binası hizmete sunuldu.



Tığcılar Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Türk Kızılayın hiçbir ayırım yapmadan dünyanın her yerine iyilik ve merhamet anlayışını nakış nakış işlediğini söyledi.

Türk milletinin özünde yardımseverliğin olduğuna değinen Kaldırım, "Dünyanın neresine gitseniz her yerde bir Türk Kızılay bayrağı dalgalanmaktadır. Çeşmelerde, camilerde, sebillerde hayır yapılan yerde görmeniz mümkündür. 155 yıllık bir mazisi olan Türk Kızılay adeta bir çınar haline gelmiş, milletin bağrından çıkmış, milletine hizmet eden dünya insanlığına hizmet eden kurumlarımızdan biridir." dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ilerlediklerini belirterek, Türk Kızılayın vazgeçilmez bir kurum olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Türk Kızılayın dünyadaki tüm afetlerde görev aldığını söyledi.

Yüce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kan toplama merkezi kurulacağı bilgisini vererek, "İyilik deyince insanın aklına hemen Türk Kızılay geliyor. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren, mazlumların yanından bir an olsun ayrılmayan, ihtiyaç sahipleri insanlarımızı unutmayan Türk Kızılay daha da güçlenerek çalışmalarına devam etmektedir." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Türk medeniyetinin özünde birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 15 asırdır iyilik yürüyüşünün devam ettiğine işaret eden Saygılı, dünyanın her yerindeki mazlumlara dokunmayı görev bildiklerini anlattı.

Türk Kızılayın kurumsal yapısıyla 155 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın yaralarını sarmayı sürdürdüğünü aktaran Saygılı, kurumun her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç ise hizmet binasının açılmasında emeği geçen yerel yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra kurdele kesilerek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

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