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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, diğer ülkelerin Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanındaki yükselişini çok merak ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu:

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, diğer ülkelerin Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanındaki yükselişini çok merak ettiğini belirtti.

Yavuz, Akyazı Belediyesince yapımı tamamlanan ilçe otogarının açılışında, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'de her alanda güzel işlere imza atıldığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" kapsamında emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Yavuz, "Emin olun ilerisi çok aydınlık. Mesela önümüzdeki yıl nükleer santralin ilk ünitesi devreye girecek. İnşallah önümüzdeki yılın başında TOGG'u yollarımızda göreceğiz ve ilk çeyrekte kendi doğal gazımız sisteme bağlanacak. Daha ne olsun" diye konuştu.

Yavuz, gelecek yıl insansız savaş uçağının seri üretiminin de başlayacağını aktararak, hem ekonomik hem savunma sanayi anlamında ülkenin önünün aydınlık olduğunu vurguladı.

G-20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da bulunduğunu anlatan Yavuz, "Herkes bu başarısının, Türkiye'nin büyümesinin sırrını sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrenmeye çalışıyor. 'Nasıl bu yatırımları peş peşe yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Ukrayna-Rusya arasında bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz?' diye soruyorlar." dedi.

Yavuz, diğer ülke liderlerinin dünya durgun dönemi yaşarken Türkiye'nin bu atılımları nasıl yaptığını merak ettiğini aktararak, "Özellikle de savunma sanayi alanındaki yükselişimizi ve bu anlamdaki serüveni çok merak ediyorlar. İnşallah sizin desteklerinizle Türkiye çok daha emin adımlarla yarınlara yürüyecek ve hep birlikte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenerek yeni heyecanlara yol almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da Sakarya'nın sağlıktan spora, kültürden altyapıya, tarımdan turizme bütün alanlarda hizmet aldığını dile getirerek, kentin kısa sürede bütün eksikliklerini tamamlayarak ülkenin en marka şehirlerinden biri haline geleceğini vurguladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, son 20 yıldır AK Parti belediyeleriyle Sakarya'nın bambaşka seviyeye geldiğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise göreve geldikleri günden bu yana ilçe belediyeleriyle baş başa vererek yepyeni projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Edilen duanın ardından açılış kurdelesi kesildi, yetkililer ve vatandaşlar otogarı gezdi.

Programa, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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