Belediyenin santrali, görme engelli Şevval'e emanet

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ -Sakarya'da doğuştan görme engelli 23 yaşındaki Şevval Mert, Akyazı Belediyesinde santral görevlisi olarak çalışıyor.



Liseyi açıktan tamamlayan Mert, görme engelli bireyler için kaldırımlara kılavuz işaretlerin yapılması için 2019 yılında Belediye Başkanı Bilal Soykan ile iletişime geçti.

Azmini, girişimciliğini ve toplumsal hayata katılma arzusunu gören Soykan'ın yönlendirmesiyle Şevval Mert çağrı merkezi operatörlüğü eğitimine katıldı.

Sertifikasını alan Mert, 3 ay önce Akyazı Belediyesinde santral görevlisi olarak çalışmaya başladı.

İşini severek yapan Mert, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.



- "Tek isteğim topluma karışmaktı"

İstanbul'da görme engellilerin sosyal hayata katılması konusunda eğitimler alan Mert, AA muhabirine, çalışarak para kazanmak isteğini, kaldırımlara kılavuz işaretlerin yapılması talebiyle tanıştığı Belediye Başkanı Soykan ile paylaştığını anlattı.



Mert, kursa katılıp gecesini gündüzüne katarak ders çalışarak sertifika aldıktan sonra belediyede santral görevlisi olarak istihdam edildiğini ifade etti.



Telefonlara baktığını, gelen vatandaşları yönlendirdiğini dile getiren Mert, "Ailem çalıştığım için çok seviniyor. Benim bir şeyler başarabildiğimi görmek onları da mutlu ediyor. Ben bu durumdaysam aileme borçluyum. Çok anlayışlı yaklaştılar, her zaman arkamda durdular, destek oldular." diye konuştu.

Mert, engelli bireylere toplumsal hayata katılma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Kendilerine eve kapatıp 'Ben hiçbir şey yapamam, sosyalleşemem, insanlarla iletişim kuramam.' diye düşünmesinler. Her zaman için umut vardır, umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Devletten zaten engelli olduğum için maaş alıyorum. Benim istediğim; devletin bana verdiği hazır maaş değil, kendi emeğimle kendi alın terimle kazanmak istediğim maaşımdı. Benim için maaş da önemli değil, yeter ki sosyalleşeyim, bir işim olsun başka bir şey istemiyorum. Tek isteğim topluma karışmaktı benim aslında."

Soykan'ın kendisine hiçbir zaman önyargıyla yaklaşmadığını, kendisine güvendiğini belirten Mert, kendisine teşekkür etti.

- "İşini çok güzel yapıyor"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da Şevval Mert ile 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığını anlattı.

Mert'in kaldırımlarda kılavuz işaretlerin olmaması şikayetini kendisine ilettiğini aktaran Soykan, "Tüm kaldırımlarımızı engellilere uyumlu hale getireceğiz diye kendisine söyledim. Uzun süre yazıştık. Görme engelli olduğunu duyunca çok şaşırdım." dedi.

Zamanla Mert'in azmine ve çabasına şahit olduğunu ifade eden Soykan, eğitime katılması ve sertifika alması durumunda kendisine belediyede istihdam sözü verdiğini anlattı.

Mert'in engelli maaşı almasına rağmen devlete yük olmak istememesinden etkilendiğini dile getiren Soykan, "İş başı yaptırdık. Kendisinden çok da memnunuz. İşini çok güzel yapıyor. Şevval'in 'Engelli maaşım var ama devletime yük olmak istemiyorum, çalışmak istiyorum' yaklaşımı daha çok dikkatimi çekti. Yaklaşık 3 aydır çalışıyor, çok da memnunuz." diye konuştu.

Belediyeye gelenlerden de olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Soykan, "Hem Cumhurbaşkanımızın hem de hükümetimizin, herkeste olması gereken engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı var. Biz de Şevval'i belediyeye alarak engellilerin de aslında hayatın her alanına katılabilmiş olmalarını, gayretli olduklarını göstermiş olduk. En büyük muradımız da bu." ifadelerini kullandı.

Soykan, ilçede kaldırımlara kılavuz işaretler yaptıklarını, diğer düzenlemeleri de engelli bireylere göre hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.