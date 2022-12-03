Akyazı'da açılan ilçe terminaliyle ulaşım tek çatı altında toplandı

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SAKARYA (AA) - Akyazı Belediyesi tarafından yapılarak açılışı gerçekleştirilen ilçe terminaliyle vatandaşlara konforlu ve hızlı ulaşım hizmeti sunulacak.

Fatih Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alan üzerinde 8 milyon 772 bin liraya inşa edilen terminal dün düzenlenen törenle hizmete alındı.



Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, uzun yıllardır eksikliği hissedilen terminali açtıklarını belirtti.

Soykan, görevleri süresince Akyazı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Güzlek Mesire Alanı'nı hizmete sunduklarını anlatarak, Büyükşehir Belediyesiyle ilçede 200 bin tonun üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Akyazı Spor Kompleksini seçimlerden önce tamamlayacaklarını aktaran Soykan, "9 mahallemizi doğal gazla buluşturduk. Üniversitemizin 4 yıllık fakültesinin açılışını gerçekleştirdik ve fakülte idari binasının kaba inşaatını tamamladık. Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi'nin de açılışını mart ayında gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Soykan, terminalle ilçenin toplu taşıma sistemine düzen getireceklerini vurgulayarak, ilçeye uzun yıllar hizmet verecek tesisin şoför esnafına, kooperatiflere, ulaşım sektörüne ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde terminalin açılış kurdelesi protokolün katılımıyla kesildi.

Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.





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