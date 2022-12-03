Fedakar anne ömrünü engelli oğluna adadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Hacer Kılıç, doğuştan engelli 24 yaşındaki oğluna özenle bakıyor.

Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden Kılıç'ın hamileyken geçirdiği ateşli hastalık sonucu oğlu Onur, engelli olarak dünyaya geldi.

Hacer Kılıç, AA muhabirine, oğlu doğduktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Hayatın zorluklarına rağmen evladına gözü gibi baktığını, oğlunun hayattaki en büyük dayanağı olduğunu anlatan Kılıç, "Onur dünyaya geldiğinde doktorlar '7 yaşını geçse 14 yaşını geçemez.' dediler. Günler geçmesin diye Allah'a çok dua ettim. Gizli gizli ağladım." ifadelerini kullandı.

Oğlunun 24 yaşına geldiğini belirten Kılıç, elinden geldiği ve hayatta olduğu müddetçe ona bakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.