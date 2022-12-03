Sakarya'da engelli bireyler buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Engelliler Birlik Federasyonunca Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri için etkinlik düzenlendi.

Aziz Duran Parkı'nda bir kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Yardımcısı İbrahim İşçi, engelli vatandaşlarla ve aileleriyle yakından ilgilendi, onların taleplerini dinledi.

İşçi, engellerin beden ve zihinlerde değil, kalplerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yaşadığımız sorunlara dikkati çekmek ve sizleri çok daha iyi anlayabilmemiz için önemli bir gündür. Hayatınızı kolaylaştırmak, güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşadığınız tüm sıkıntı ve sorunların bilincindeyiz. Engelli bireyler bizim başımızın tacıdır. Anne ve babalar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin onlar için cansiperane mücadele ettiğinin farkındayız. Her zaman yanınızda olacağımızı ifade ediyorum."

Etkinliğe, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Ahmet Türkoğlu, Kadın Kolları Başkanı Sevda Dadaş, Sakarya Engelliler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Toy, engelliler bireyler ve aileleri katıldı.



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