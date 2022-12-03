Geyve'de kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya-Bilecik kara yolunun Geyve kesiminde kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı.

Dereköy Mahallesi mevkisinde Bilecik istikametinde ilerleyen C.S. idaresindeki 26 LD 444 plakalı tır, yolun orta kısmındaki beton bariyerlere çarparak ters istikamete geçti.

Kazada, yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.



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