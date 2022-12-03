Akyazı'da yolda kalp krizi geçiren kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren Kenan Kanmaz (74) yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi'nde yürüyen Kanmaz, aniden fenalaşarak yere düştü.

Kanmaz'ın yardımına esnaf ve vatandaşlar koştu.

Olay yerine çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kanmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.