Ferizli'de açılan kurslarda kadınlar 17 branşta eğitim alıyor

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SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde açılan kurslarda 420 kadın eğitim görüyor.

SODAM Müdürü Ayşe Gündoğdu, yaptığı açıklamada, Kaymakam Hasan Balcı'nın talimatları doğrultusunda kadınlara yönelik 17 farklı kursun açıldığını söyledi.

Kurslara talebin her yıl artığını ifade eden Gündoğdu, kursiyerlere katıldıkları bölümle ilgili tüm bilgileri sırayla verdiklerini kaydetti.

Kurslar sayesinde kadınların birbirleriyle iletişimlerinin kuvvetlendiğine işaret eden Gündoğdu, çalışmalara destek olan Kaymakam Balcı ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.​​​​​​​

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