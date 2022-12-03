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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Murat Şener

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Dk. 59 Kasongo), Kravets (Dk. 46 Burak Süleyman), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 90+4 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 76 Milosevic), Ümit Kurt

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 81 Ufuk Budak), Furkan Özhan (Dk. 90 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Orhan Ovacıklı, Estrela

Goller: Dk. 75 Kasongo, Dk. 90+1 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 İsmail Erdoğan, Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 89 Kasongo (Sakaryaspor), Dk. 24 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muzaffer Bilazer (Teknik direktör), Dk. 81 Eren Tozlu, Dk. 90+3 Alican Özfesli (Erzurumspor FK)


SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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