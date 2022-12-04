Sakarya'da huzurevi ve sevgi evleri ziyaret edildi

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SAKARYA (AA) - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve engellilere yönelik faaliyet gösteren dernek yöneticileri, Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret etti.

Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret eden Babaoğlu ve beraberindekiler, huzurevi sakinleriyle güzel vakit geçirdi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Arifiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ni de ziyaret eden heyet, çocuklarla yakından ilgilendi.

Ziyaretlere ilişkin konuşan Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam, "Sevginin açamayacağı kapı yok. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerine yansıyor. Bugün çok mutlu oldum. Bu çocuklar bizim, sık sık ziyarete geleceğim." dedi.



Ziyarette, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Topuz, Hendek Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Fatma Dursun, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanı Sami Bağdatlı, Ortopedik Engelliler Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Polat da yer aldı.



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