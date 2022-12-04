Sakarya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Sürmeli yönetimindeki 23 DU 600 plakalı otomobille Semih Eker idaresindeki 42 AGF 628 plakalı cip, D-140 karayolu Batakköy Kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilin sürücüsünün eşi Fatma ve kızı Medine Gül Sürmeli ile cipte bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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