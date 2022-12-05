Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

A.Y. yönetimindeki 06 FL 6601 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.

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