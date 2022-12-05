ASKF yönetimi basın mensuplarıyla buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla buluştu.

Sakarya Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Zımba, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Zımba, spor kulüplerine nakdi yardım sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "Hemen hemen bütün kulüplerimize Spor Bakanlığımızdan 10'ar bin lira yardım yaptırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gelir sağlama çalışmaları kapsamında sponsor arayışlarının sürdüğünü anlatan Zımba, salon sporlarının da maddi yardımlardan faydalandırılacağını söyledi.

Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi konusunda yardımcı olan ilçe belediyelerine teşekkür eden Zımba, çocuklarla ilgilenen kulüp yöneticileri ve eğitmenlerine de minnet duyduklarını dile getirdi.

Zımba, önceki gün Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Karasu Güvenspor ile Karaaptiler Akınspor arasındaki karşılaşma sonrası konuk ekibi taşıyan otobüse saldırı olayına değinerek, şunları kaydetti:

"Sporun illa yenmek ve yenilmek olmadığını bir türlü anlatamıyoruz. Birinci görevimiz; çocuklarımızın spor yapması. Birisi yener, birisi yenilir. Bunlar bazen memleket meselesi gibi görünüyor, fevri davranışlarda bulunuluyor. Çok üzüldük ama bunların hepsinin karşılığı var, cezai yaptırımlar var, onları uygulayacağız."

Kulüplerin, hakemlerin zayıf olduğu yönünde eleştirilerde bulunduğundan bahseden Zımba, buradaki eksikliğin hakemlik görevine gelen gençlerin tecrübe eksikliğinden kaynaklandığını ve bu durumun zamanla düzeleceğini düşündüğünü ifade etti.

Toplantıya, ASKF başkan vekilleri Neşet Çakır ve Behlül Bayrak, ASKF Başkan Yardımcısı ve olimpiyat hakemi Uğur Kobaş ile TFF İl Temsilcisi Tezcan Demir katıldı.

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