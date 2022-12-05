Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasının (Yerelsen) 6. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de düzenlenen genel kurula katılan Yüce, Yerelsen'in kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'nin hemen hemen her ilinde pek çok önemli projeye imza attığını kaydetti.

Ülke genelinde her yıl onlarca toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüttüklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Sendikamızdan önce yapılmış toplu iş sözleşmelerindeki yasal dayanağı bulunmayan, uygulama imkanı olmayan üyelerimizi bağlayıcı hükümler temizlenmiştir. Yine sözleşmeler, işçi sendikalarımızla mutabakat içinde kamu yararı dikkate alınarak makul ve Türkiye standartlarında uygulanabilir sözleşmeler haline getirilmiştir. 40 ilde toplam 138 üyesi bulunan, profesyonel anlayışla çalışmalarının çıtasını yükseltip Avrupa Birliğinden aldığı projeleri başarıyla uygulayan sendika olarak kamu iş verenleri alanında Türkiye'nin en güçlü sendikaları arasındayız."

- Engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ortopedik Engelliler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Sakarya Şubesince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, program kapsamında Melek Nişancı Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun hazırlanan hediyelerin takdim edildiği ve Arifiye ilçesinde sevgi evlerine kahvaltılık desteği verildiği kaydedildi.

Dernek yönetimine teşekkür eden Babaoğlu, "Bugün değil, her gün bizim için çok özel ve önemli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günüdür." ifadesini kullandı.

Derneğin Sakarya Şube Başkanı Murat Polat da yılın 365 günü engelli bireyler için mücadele ettiklerini belirterek, "Hayırseverlerimizin ve protokolümüzün kıymetli destekleri oluyor. Yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımla büyük bir mücadele içindeyiz. Allah her birinden razı olsun. Engelli kardeşlerimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

- Sakarya Barosundan toplu taşıma araçlarında mevzuat değişikliğine ilişkin başvuru



Sakarya Barosu, toplu taşıma araçlarında önlemlerin artırılması ve mevzuat değişikliğine ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu.

Barodan yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmak suretiyle denetim mekanizmalarının daha etkin çalışmasının sağlanması gerektiği belirtilerek, taleplere yer verildi.



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