Sakarya'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalananlar adliyeye sevk ediliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 176 kişinin adliyeye sevk işlemleri başladı.

Kocaeli ve Sakarya kentlerinde sabah saatlerinde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, Sakarya'da yakalanan 176 şüphelinin sorguları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Bu arada zanlılardan işlemleri bitenlerin gruplar halinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2 bin 67 güvenlik gücü, 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, Kocaeli'de 93, Sakarya'da 176 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.





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