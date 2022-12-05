Sakarya, "Avrupa Spor Şehri" ödülünü yarın alacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunca (ACES Europe) layık görüldüğü "2023 Avrupa Spor Şehri" ödülünü yarın alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ACES'e başvurunun ardından değerlendirmeler sonucu Sakarya'nın, unvanı almaya hak kazandığı belirtildi.



Açıklamada, Belçika'nın Brüksel şehrine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, yarın Avrupa Spor Şehri ödülünü teslim alacağı kaydedildi.



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