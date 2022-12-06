Sakarya'da 15 yaşındaki Muhammed Yusuf, yaklaşık 4 ayda hafız oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 yaşındaki Muhammed Yusuf Kocaman, Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 4 ayda ezberledi.

Karasu Müftülüğüne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören Kocaman, 114 sureyi ezberleyerek hafızlık icazetini aldı.

Kocaman, AA muhabirine, hafızlık eğitimi aldığı sırada okul hayatını aksatmadığını anlattı.

Hocalarının desteğiyle sıkı bir çalışma yaptığını belirten Kocaman, "Ailem ve akrabalarım hafız olmamı çok istiyordu. Hem dünyayı hem de ahireti kazanmak için hafız olmak istedim." dedi.

Herkesin kursa başvurarak Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmesini tavsiye eden Kocaman, "Yaşınız kaç olursa olsun bir kursa başvurun ve kısa da uzun da sürse hafız olun." ifadesini kullandı.

Karasu Merkez Kur'an Kursu Müdürü İlhami Ulusoy da Kocaman'ın, Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureyi 114 günde ezberlemesinin Sakarya'da rekor olduğunu söyledi.

Kocaman'ın babası Ayhan Kocaman da çocuğunun başarısından mutlu olduklarını kaydetti.

Hocalardan çok destek gördüklerini dile getiren Kocaman, "Çocuğumuzun hafız olması çok güzel bir duygu." dedi.

Anne Emine Kocaman ise tüm velileri, çocuklarını Kur'an kurslarına göndermeye davet etti.





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