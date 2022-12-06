Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerine 8 haftada 1800 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Melekşeoruç Akçay Barajı rotasındaki 15 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe doğaseverlerin katıldığı belirtildi.

"Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" etkinliklerine 8. haftada toplam bin 800 doğaseverin katıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "8 hafta boyunca şehrimizin eşsiz güzelliklerine doğru yolculuk yaptığımız yürüyüşlerimize katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi eşsiz güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

- Büyükşehir Belediyesi sporcuları 20 madalya topladı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcuları, Okullar Arası Türkiye Şampiyonası Finalleri İl Seçmelerinde farklı kategorilerde 20 madalya topladı.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelerde Büyükşehir Belediyesi halter sporcuları yıldızlar kategorisinde 8 altın, 5 gümüş ve 5 bronz, gençlerde ise iki altın madalya kazandı.

Seçmeleri toplamda 20 madalya ile tamamlayan sporculardan, birinci olan 10 sporcu Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, sporcuları tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde yapılan yarı maratonda altın madalya kazandı.





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