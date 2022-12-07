Vali Kaldırım, Taraklı'da incelemelerde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı'da incelemeler yaptı.

Vali Kaldırım, gelecek aylarda öğretmenevi olarak hizmete açılacak Tarihi Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Ardından Çok Programlı Anadolu Lisesine geçerek burada devam eden bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi alan Kaldırım, daha sonra Taraklı Belediyesini ziyaret etti.

Kaldırım, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'dan ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Kaldırım'a, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da eşlik etti.

Kaldırım, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taraklı'mızda Tarihi Han'ı ayağa kaldırıyor öğretmenevine dönüştürüyoruz. Restorasyonunda sona geldiğimiz ecdat yadigarı bu tarihi bina yakın zamanda öğretmenevi olarak hizmet vermeye başlayacak. İlçemize hazırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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