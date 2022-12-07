SEAH Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet veriyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Pabuççular Caddesi'nde İl Müftülüğü yanındaki SEAH ek hizmet binasına taşınan kurulun, daha verimli ve iyi hizmet vermesi amaçlandı.



İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, kurulu ziyaret ederek SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ile Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Durmuş'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başhekim Halis, haftanın beş günü hizmet verecek olan sağlık kuruluna müracaatlar dahil olmak üzere, heyet işlemleri ve muayenelerinin zemin katta yapılan düzenlemeyle tek noktadan yürütüleceğini belirtti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nin yeni binasına geçmesiyle mevcut binayı kullanmaya başladıklarına değinen Halis, "Göz, kardiyoloji, psikiyatri, genel cerrahi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi birçok polikliniğimizle burada da hizmet veriyoruz. Merkez kampüsümüzdeki fiziki alan sıkışıklığını gidermek ve vatandaşımızın sağlık kurulu raporlarını daha hızlı bir şekilde alabilmesi için bu anlamda bir planlama yaparak Sağlık Kurulumuzu buraya taşıdık. Sağlık Kurulu raporu almak isteyen vatandaşlarımız bütün muayenelerini burada yaptırıp yine burada heyete girecekler." ifadelerini kullandı.

Başhekim Halis, Sağlık Kurulu işlemlerinin yanı sıra normal poliklinik hizmetlerinin de burada verilmeye devam edeceğini bildirdi.





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