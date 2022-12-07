Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un özel atletizm sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda başarı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde dereceler elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Zeynep Çalar 200 ve 400 metre branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

Mücahit Gülşan ise 100 metre branşında şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında gösterdiğimiz azim ve hassasiyeti aynı zamanda sporcularımız noktasında da taşıyoruz. Ülkemizde özel sporcuların gelişimi ve onların elde ettiği başarılar, bizler için kazanılmış en önemli başarı niteliğindedir. Bu bağlamda özel atletizm sporcularımızdan Zeynep Çalar ve Mücahit Gülşan, Antalya'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırmıştır. Sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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