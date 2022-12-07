Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Yenidoğan Mahallesi'nde Ü.A'nın kaldığı prefabrik evde sigara paketinin içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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