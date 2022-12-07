Sakarya'da zincir marketler denetlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişte ürünlere doğru zamanda, doğru fiyatla ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi için kent genelinde market denetimi yapıyor.

Ekipler, zincir marketlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf kasa fiyat kontrolü ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyor.

Zincir marketlerin ve tüm işletmelerin ürünlerini normal değerinden yüksek satarak haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor.

Açıklamada, "Büyükşehir olarak kentin her bir noktasında vatandaşımızın güvenli bir ortama sahip olması için denetimlerimize devam ediyoruz. Sakarya'da stokçuluğa ve fırsatçılığa müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Halkımızın ürüne ulaşması ve bununla birlikte doğru fiyat tarifesiyle alışveriş yapması için kontrollerimiz devam ediyor. Son günlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız için tüm duyarlı işletmecilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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