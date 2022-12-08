Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadınlara eğitim veriliyor

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(AA) - Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele programı kapsamında halk eğitim müdürlüklerince il genelinde köy yaşam merkezlerinde kadınlara eğitim veriliyor.

Eğitimlerde, kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddet, aile içinde şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi, şiddet mağdurlarının başvuracağı yetkili kurumlar, şiddetin türleri ile fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet hakkında bilgiler veriliyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, AA muhabirine, kadınların köy yaşam merkezlerinde uzmanlar tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Bu eğitimlerle bu sorunun ülke gündeminden kalkacağını düşündüğünü aktaran Kalaycı, "İl genelimizde de bugün itibarıyla 55 bin veliye aile okulu kapsamında ulaşmış durumundayız. Burada 1300'den fazla eğitim almış öğretmenlerimiz hizmet vermektedir, eğitimlerini sürdürmektedir." dedi.

Psikolojik danışman Gamze Çördük de "Şiddete maruz kalındığında başvurulacak kurumlar hakkında ve uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Verdiğimiz eğitimlerin çok faydası oldu ve dönüşümlerde pozitif yönde bir iletişim sağladık." diye konuştu.

Kursiyer Mevlide Şükre ise "Kadınlara, hayvanlara, bütün canlılara olan şiddete karşıyız. Bu eğitimde şiddetin çeşitlerini de öğrenmiş olduk. Kadın olarak şiddetlerin hepsine karşıyız. Hepimizin çocukları var, onları en iyi ortamlarda yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



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