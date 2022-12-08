Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi marifetiyle 9 bin metrekarelik alana inşa edilen tesiste günde 1960 metreküp atık su arıtılacak.

Kentin 7'nci arıtma tesisi olan yapı, testlerin sonuçlanmasının ardından kısa sürede hizmete alınacak.

Toplamda 17 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirilen tesis, daha önce yapılan 25 kilometrelik atık su hattı ile bağlantılı şekilde faaliyet gösterecek.



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