Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar mutfağın "püf noktalarını" öğreniyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aşçılık kurslarına katılan kadınlar, yemek alanında kendilerini geliştiriyor.
Kaymakamlığa bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri'ndeki (SODAM) aşçılık kurslarına katılan kadınlar, mutfağın "püf noktalarını" öğreniyor.
Ferizli SODAM Müdürü Ayşe Genç, AA muhabirine, aşçılık konusunda verilen eğitimlere katılımın her zaman yüksek olduğunu söyledi.
Eğitimlerde kullanılan malzemelerin Kaymakamlık tarafından karşılandığını aktaran Genç, "Kursiyerlerimizin mesleki donanımlarını artırdığı aşçılık kurslarımızı devam ettiriyoruz. Dünya mutfağının 'püf noktaları', aşçılık sırlarına kadar verilen eğitimler çok rağbet görüyor. Kurslarımıza katılan kadınlarımız birçok kurum ve kuruluşlarda, özel iş yerlerinde iş bularak ev ekonomilerine de katkı yapmaktadırlar." diye konuştu.