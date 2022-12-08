Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ile buluştu

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SAKARYA (AA) - İstanbul'da düzenlenen 2022 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışmasında 2 altın, 3 gümüş madalya kazanan Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin aşçı adayı öğrencileri İl Millİ Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencileri tebrik eden Savaşçı, başarıda emeği olan öğretmenler ve okul yöneticilerini de kutladı.

Savaşçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in teşvikleri ve Sakarya Valiliğinin himayelerinde yürütülen projeler sayesinde özellikle mesleki eğitim alanında son yıllarda görülen başarılardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Savaşçı, ilde eğitimdeki başarılı sonuçların artarak devam edeceğini de belirtti.



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