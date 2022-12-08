Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için etkinlik düzenledi

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SAKARYA (AA) - Karasu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan öğrenciler, engelli öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla ilçedeki özel eğitim uygulama okulunda düzenlenen etkinlikte, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar sergilendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, özel öğrencilerin mutlu olmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplumda farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerine işaret eden Ataç, öğrencilere teşekkür etti.

Karasu 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Furkan Enşici de ilçeye kazandırılan özel eğitim uygulama okulunun, özel eğitim alanında farkındalık uyandırdığını kaydetti.

Enşici, etkinliği düzenleyen üniversite öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

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