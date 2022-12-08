Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da evlerden çaldıkları malzemeleri sattıkları tespit edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evlerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkları H.Ç, B.Ş. ve M.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin çalıntı eşyaları A.Ö'ye sattığı tespit edildi.
Aramalarda, aralarında iş aletleri, motorlu testere, televizyon, kurusıkı tabanca ve kabloların yer aldığı 24 parça çalıntı malzeme bulundu.
Çalıntı eşyaları sahiplerine teslim eden ekipler, H.Ç'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.