Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma hedefinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma hedefinde

AA

Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma hedefinde

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk devreyi play-off hattında kapatmayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekip, 10 sezonun ardından mücadele ettiği ligde, 16 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 22 puan topladı.

Sıralamada 10'uncu sırada bulunan Sakarya temsilcisi, son haftayı maç yapmadan geçeceği ligin ilk yarısında Pendikspor ve Gençlerbirliği ile oynayacağı maçları kazanarak devreyi ilk 7 içerisinde bitirmeye çalışacak.


- Özbalta: "Bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, AA muhabirine, takımın ligde 25 kez rakip fileleri havalandırdığını ve kalesinde 25 gol gördüğünü söyledi.

Yedikleri gol sayısının fazla olduğuna dikkati çeken Özbalta, futbolda hem hücum hem savunmanın iyi yapılması hem de merkezdeki oyun akışının baskı altına alınması gerektiğini anlattı.

Özbalta, göreve geldiklerinde savunma anlamında aksaklıklar gördüklerini belirterek, "Son 4 müsabakada 4 gol yedik. Şu sevindiriciydi; son maçta 13 haftanın üzerine takımımız çok şükür gol yemedi. Toparlanma sürecinde oyuncuların bu anlamda neler yapabildiklerini gördük. 8 haftalık bir dönemi geride bıraktık. Nasıl bir sporcu kimlikleri var hepsini tanıdık ve takım bir ivme kazandı. İnşallah bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz." dedi.

Samsunspor'un oynadığı 15 maçta aldığı 27 puanla ligde ikinci sırada yer aldığını, 10'uncu sıradaki Sakaryaspor'un ise 22 puana sahip olduğunu hatırlatan Özbalta, puan farkının sadece 5 olduğuna, arada sıkışan çok takım bulunduğuna dikkati çekti.

Özbalta, ligin 17. haftasında Pendikspor ile 12 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın önemine işaret ederek, "Pazartesi günü 26 puanlık takımla oynayacağız, o anlamda çok önemli. Lig bu sene böyle geçecek gibi çünkü artık ligin başlarında değiliz, bu sıkışma belli ki sezon sonuna kadar gidecek. Yani oyunu ve skoru domine eden bir takım olmazsa o zaman bu süreç devam edecek. Bu süreci iyi geçirmek istiyoruz. Gerçekten pazartesi günkü maç, her iki takım için de çok değerli. Çok isteyenin kazanacağı maç diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Bu takımın hedefi her zaman ilk iki ya da play-off olacaktır"

Özbalta, takımın yukarı sıralara doğru çıkışının devam etmesini istediklerini vurgulayarak, bunun için gayret ettiklerini ve bir şeylerin temelini oturtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetim kurulunun, kurumsallaşma anlamında çalışmalarının olduğunu vurgulayan Özbalta, "Önümüzdeki iki müsabakayı alabileceğimiz maksimum 6 ya da 4 puanla bitirerek ilk 7'nin içinde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Özbalta, ligin enteresan zorluklarının olduğuna değinerek, "Bir şeye kendimizi kaptırıp da gidersek o zaman hayal kırıklıkları da yaşayabiliriz ama bu takımın hedefi her zaman ilk iki ya da play-off olacaktır. Sadece oraya giderken biraz daha gerçekçi düşünerek ve kulübü sağlam temellere oturtarak gidersek daha iyi olur hepimiz açısından." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Özbalta, oyuna katkı yapan ve motivasyona ihtiyacı olduğu zaman takımı ayağa kaldıran taraftarlarının olduğunu söyledi.

Pendikspor ve Gençlerbirliği maçlarında yenilmek istemediklerinin altını çizen Özbalta, bunu başarabilirlerse kendilerini çok daha iyi bir ikinci yarının beklediğini anlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
YEREL HABERLER Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS ...
Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı ...
Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için ...
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat ...
Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ile buluştu
YEREL HABERLER Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli ...
Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar mutfağın "püf noktalarını" öğreniyor
YEREL HABERLER Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar ...
Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ...
Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadınlara eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Sakarya'da zincir marketler denetlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da zincir marketler denetlendi
Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Taraklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un özel atletizm sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda başarı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un özel atletizm ...
Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını ...
SEAH Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet veriyor
YEREL HABERLER SEAH Sağlık Kurulu yeni yerinde hizmet veriyor
Vali Kaldırım, Taraklı'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Kaldırım, Taraklı'da incelemelerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.