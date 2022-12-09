Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma hedefinde

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SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ilk devreyi play-off hattında kapatmayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekip, 10 sezonun ardından mücadele ettiği ligde, 16 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 22 puan topladı.

Sıralamada 10'uncu sırada bulunan Sakarya temsilcisi, son haftayı maç yapmadan geçeceği ligin ilk yarısında Pendikspor ve Gençlerbirliği ile oynayacağı maçları kazanarak devreyi ilk 7 içerisinde bitirmeye çalışacak.





- Özbalta: "Bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, AA muhabirine, takımın ligde 25 kez rakip fileleri havalandırdığını ve kalesinde 25 gol gördüğünü söyledi.

Yedikleri gol sayısının fazla olduğuna dikkati çeken Özbalta, futbolda hem hücum hem savunmanın iyi yapılması hem de merkezdeki oyun akışının baskı altına alınması gerektiğini anlattı.

Özbalta, göreve geldiklerinde savunma anlamında aksaklıklar gördüklerini belirterek, "Son 4 müsabakada 4 gol yedik. Şu sevindiriciydi; son maçta 13 haftanın üzerine takımımız çok şükür gol yemedi. Toparlanma sürecinde oyuncuların bu anlamda neler yapabildiklerini gördük. 8 haftalık bir dönemi geride bıraktık. Nasıl bir sporcu kimlikleri var hepsini tanıdık ve takım bir ivme kazandı. İnşallah bundan sonraki 2 maçımızı da olumsuzluk yaşamadan bitirmek istiyoruz." dedi.

Samsunspor'un oynadığı 15 maçta aldığı 27 puanla ligde ikinci sırada yer aldığını, 10'uncu sıradaki Sakaryaspor'un ise 22 puana sahip olduğunu hatırlatan Özbalta, puan farkının sadece 5 olduğuna, arada sıkışan çok takım bulunduğuna dikkati çekti.

Özbalta, ligin 17. haftasında Pendikspor ile 12 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmanın önemine işaret ederek, "Pazartesi günü 26 puanlık takımla oynayacağız, o anlamda çok önemli. Lig bu sene böyle geçecek gibi çünkü artık ligin başlarında değiliz, bu sıkışma belli ki sezon sonuna kadar gidecek. Yani oyunu ve skoru domine eden bir takım olmazsa o zaman bu süreç devam edecek. Bu süreci iyi geçirmek istiyoruz. Gerçekten pazartesi günkü maç, her iki takım için de çok değerli. Çok isteyenin kazanacağı maç diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Bu takımın hedefi her zaman ilk iki ya da play-off olacaktır"

Özbalta, takımın yukarı sıralara doğru çıkışının devam etmesini istediklerini vurgulayarak, bunun için gayret ettiklerini ve bir şeylerin temelini oturtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetim kurulunun, kurumsallaşma anlamında çalışmalarının olduğunu vurgulayan Özbalta, "Önümüzdeki iki müsabakayı alabileceğimiz maksimum 6 ya da 4 puanla bitirerek ilk 7'nin içinde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Özbalta, ligin enteresan zorluklarının olduğuna değinerek, "Bir şeye kendimizi kaptırıp da gidersek o zaman hayal kırıklıkları da yaşayabiliriz ama bu takımın hedefi her zaman ilk iki ya da play-off olacaktır. Sadece oraya giderken biraz daha gerçekçi düşünerek ve kulübü sağlam temellere oturtarak gidersek daha iyi olur hepimiz açısından." değerlendirmesinde bulundu.



Serkan Özbalta, oyuna katkı yapan ve motivasyona ihtiyacı olduğu zaman takımı ayağa kaldıran taraftarlarının olduğunu söyledi.

Pendikspor ve Gençlerbirliği maçlarında yenilmek istemediklerinin altını çizen Özbalta, bunu başarabilirlerse kendilerini çok daha iyi bir ikinci yarının beklediğini anlattı.





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