SUBÜ Teknokent'in kurucu ortakları toplantıda bir araya geldi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulacak teknokentin ortakları bir araya geldi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arifiye ilçesindeki arazinin SUBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından teknokent kurulum çalışmaları hızlandı.

Kurucu ortakların bir araya geldiği toplantıda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uzun gayretlerin sonucunda birçok süreci aştıklarını ve artık şirketi kurup fiziki ortamı hazırlayarak teknokentin hizmet sunmaya başlayacağını belirtti.

Yakın zamanda bina teşrifatına başlanacağını ve AR-GE şirketlerinin davet edileceğini belirten Sarıbıyık, firmalar için vergi, sigorta ve proje destekleri dahil birçok avantajın sunulduğu bir ekosistemin söz konusu olacağını kaydetti.

Konumu itibarıyla teknokentin oldukça elverişli bir alanda kurulacağına işaret eden Sarıbıyık, "1. OSB'ye yakınlığı, lojistik imkanları ve üniversitemizin uygulanabilir AR-GE odaklı yaklaşımıyla ciddi ürünlerin ortaya çıkarılacağı ve patentlerin alınacağı bir yer olacağını düşünüyoruz. Bugün kurucu ortaklarımızla bir araya geldik. Kendileri ellerini taşın altına koydular. Bugüne kadar sağladıkları katkılar ve bundan sonraki süreçte gösterecekleri gayretler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Önemli girişimlerin adresi olacak"

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu da bölgenin temiz ve getirisi yüksek sanayi kuruluşlarıyla Türkiye ekonomisine katkısını her geçen gün artırdığını vurguladı.

Üniversitelerin etkin çalışmalarıyla birçok projenin hayata geçirildiğine değinen Çöpoğlu, MARKA olarak projelere destek olduklarını ve takibini sağladıklarını bildirdi.

Çöpoğlu, "SUBÜ'nün yeni teknokenti, üniversitenin uygulamaya dayanan yapısı ve çıktı odaklı misyonuyla önemli girişimlerin adresi olacaktır. Burada kurucu ortak olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcı ise sanayinin hemen yanı başında bir teknokent kuruluyor olmasının kendilerini heyecanlandırdığını, sürecin bir parçası olarak ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu da eğitimden sanayiye yeni yatırımlarla her geçen gün gelişimini sürdüren bir ilçe olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.





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