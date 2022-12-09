Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Sakarya ve Bolu'da protesto edildi

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SAKARYA/BOLU (AA) - Sakarya ve Bolu'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikasına tepki gösterildi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğinin çağrısıyla Tarihi Orhan Gazi Camisi önünde toplanarak "Doğu Türkistan Zulmüne Hayır" pankartı açan grup, "Çin zulmüne dur de", "Doğu Türkistan'ı unutma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hasan Şengül, Çin hükümetinin özellikle 2017'den beri sayıları 1200'ü geçtiği tahmin edilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi alıkoyduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü anımsatan Şengül, insanlığın tekrar soykırımlarla yüz yüze kalmaması için Çin'in zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını kaydetti.

Şengül, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikasına tepki gösterdiklerini belirterek, "Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları, Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve 'terbiye edilmiş' makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki Çin Komünist Partisi ve yönetimi, zalim ve katildir." ifadesini kullandı.

"Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkelerin Çin ile siyasi, ticari ve askeri bağlarını koparması gerektiğini" dile getiren Şengül, şöyle devam etti:

"Çin'in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır. Bu çerçevede, ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. İslam dünyası ve medya kuruluşları, Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini yok görmekten vazgeçmeli ve bu konuya daha çok ilgi göstermelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş misyonunu deruhte etmelidir. Zira teşkilatın mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir."

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından alanda ayrıldı.

- Bolu

Bolu'da Kadı Camisi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını Genç İHH gönüllüsü Enes Şimşek okudu.

Uygurların en temel insani haklarının ellerinden alındığını söyleyen Şimşek, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Allah, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.





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