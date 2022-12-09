Sakarya'da kümese giren sahipsiz köpekler, tavukları telef etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kümese giren sahipsiz köpekler 13 tavuğu ve bir horozu telef etti.

Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkisinde yaşayan Lütfiye ve Mustafa Cambazoğlu çiftine ait kümese giren köpek sürüsü, tavuklara ve horoza saldırdı. Hayvanları beslemek için kümese gelen çift, 13 tavuk ve 1 horozun telef olduğunu gördü.

Mustafa Cambazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını belirterek "Üç defa saldırdılar ve hayvanlarımızı telef ettiler." dedi.

Hayvanları sevdiklerini ancak sahipsiz köpeklerle baş edemediklerini belirten Cambazoğlu, yetkililerden yardım istedi.

Cambazoğlu'nun eşi Lütfiye Cambazoğlu ise yetkililerin gerekli müdahaleyi yapmasını istedi.

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