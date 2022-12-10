Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

AA

Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya ve Kocaeli'de ormanlardaki bakım çalışmalarından elde edilen odunlar, orman köylülerinin kış boyunca yakacak ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki kentte orman köylüsünü desteklemeye yönelik projeler yürütülüyor. Bu kapsamda ormanlara yapılan bakım çalışmaları sırasında elde edilen odunlar, orman köylülerine resmi yollarla veriliyor.

Kocaeli ve Sakarya'da 657 orman köyünde gerekli şartları taşıyan ve üretim maliyeti bedelini ödeyen yaklaşık 100 bin orman köylüsüne 170 bin ton civarında kışlık odun dağıtıldı.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bin tonu bulacağı öğrenildi.

Kesim yapılan alanlara gelen orman köylüleri, bölge müdürlüğü personelinin kontrolünde, önceden belirlenen miktarda yasal olan odun haklarını traktörlere yükleyerek evlerine götürüyor.

- "Orman köylülerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretiyoruz"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, ormanların korunması, gelişmesi ve genişletilmesinden sorumlu olan bölge müdürlüğünün, orman köylülerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesiyle ilgili projeler ürettiğini söyledi.

Polat, orman köylülerine çeşitli alanlarda bu yıl 16 milyon lira kredi desteği sağlandığını aktararak, "Orman köylüsünün yakacak odun ihtiyacı da bulunuyor. Kanun gereği orman köylüsünün belli şartları taşıması koşuluyla yakacak odun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları üretim maliyet bedeli üzerinden kendilerine veriyoruz." diye konuştu.

Bölge Müdürlüğüne bağlı 657 orman köyünün yaklaşık 300 bin nüfusu barındırdığını belirten Polat, ormanlardaki üretim ile orada yaşayan insanların ihtiyaç durumuna göre yakacak odun ürettiklerini kaydetti.

Polat, vatandaşların üretim maliyetini yatırdıktan sonra odunları kurayla kendilerine dağıttıklarını dile getirerek, "Üretimde, ormancılık faaliyetlerinde çalıştırarak onların hane gelirlerini artırıyoruz. Ormanlar milletin malı. Milletimizle hem işletiyor hem koruyor hem de ormanın nimetlerinden orada yaşayan insanların da faydalanmasını sağlıyoruz." dedi.

- Orman köylüsü uygulamadan memnun

Projeden faydalanan Hendek ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Hakkı Çalık da Orman İşletme Şefliğinin ilçedeki ormanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptığını, çıkan odunların da vatandaşa yakacak olarak verildiğini söyledi.

Çalık, diğer yakacaklarla kıyaslandığında bunun orman köylüsüne ucuza mal olduğuna değinerek, "Temizlik amacıyla ormanların gelişmesine yönelik bir çalışma olduğundan çıkan envanterden vatandaşlar faydalanıyor. Köyümüzde ortalama 100 hane faydalanıyor." dedi.

Şeyhler köyünden Ümit Kuzu ise destek konusunda Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Her yıl düzenli olarak bize istihkak veriyor. Biz de kış boyunca yakıyoruz. İstihkakımızı alacağımız zaman orman şefimiz geliyor, numaralandırma yapılıyor. Kendi aracımızla gelip odunumuzu alıyoruz." ifadesini kullandı..

Geyve'nin Bağlarbaşı köyünden Özbay Demir, odunun, diğer yakacak türlerine göre daha ucuza mal olduğunu dile getirerek, "Orman Genel Müdürlüğü bu konuda bize çok yardımcı oldu, çok uyguna geldi yakacağımız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da kümese giren sahipsiz köpekler, tavukları telef etti
YEREL HABERLER Sakarya'da kümese giren sahipsiz köpekler, tavukları ...
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Sakarya ve Bolu'da protesto edildi
YEREL HABERLER Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları ...
SUBÜ Teknokent'in kurucu ortakları toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER SUBÜ Teknokent'in kurucu ortakları toplantıda bir ...
Sakarya'da yeni doğan köpek yavrusuna sağlık ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Sakarya'da yeni doğan köpek yavrusuna sağlık ekipleri ...
Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma hedefinde
YEREL HABERLER Sakaryaspor, devreyi play-off hattında kapatma ...
Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
YEREL HABERLER Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS ...
Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da çaldıkları eşyaları satan bir zanlı ...
Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için ...
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Akreditasyon Ajansınca akredite edildi
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat ...
Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ile buluştu
YEREL HABERLER Yemek yarışmasında madalya alan öğrenciler, İl Milli ...
Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar mutfağın "püf noktalarını" öğreniyor
YEREL HABERLER Ferizli'de aşçılık kurslarına katılan kadınlar ...
Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ...
Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadınlara eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.