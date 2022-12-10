Sakarya'da halı dokuyan kadınlar aile ekonomisine katkıda bulunuyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da halı ve kilim dokuma kursuna katılan kadınlar, ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı yapıyor.

Yazlık Mahallesi'nde açılan kursta geleneksel tezgahlarda halı ve kilim dokuyan 18 kadın, ürettikleri ürünleri satmaya başladı.

Serdivan İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Sevinç, AA muhabirine, bu kursu ilk defa açtıklarını söyledi.

Kursa 18 kadının katıldığını ve önümüzdeki dönemde ikinci kursu açacaklarını aktaran Sevinç, "Dokuma kültürü Anadolu'nun eski bir kültürü ve bizim Türk kültürünün bir parçası. Buradaki kursiyerlerimiz hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de dokudukları kilimleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Burada ilmek ilmek dokuma yaparken, hem kendilerine de terapi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Safiye Güzel, Anadolu geleneği olan dokumacılığı yaşatmaya çalıştıklarını ve kursa yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Güzel, dokumalarda kullandıkları desenlerin farklı anlamlar taşıdığını vurgulayarak, desenlere düşünce ve duygularını yansıttıklarını kaydetti.

Halı ve kilimlerin dokuma süreçlerinden bahseden Güzel, kurstaki öğrencilerin iyi bir yeteneğe sahip olduğunu dile getirdi.

Kursiyer Gülümser Maden, ürettikleri kilim ve halıları satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Maden, unutulmaya yüz tutan bu mesleği, canlı tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kursiyer Güler Açar da duygularını el beceriyle kilimlere yansıttıklarına işaret ederek, bu sanatı geleceğe taşımanın güzel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

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