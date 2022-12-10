Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ağaç soyma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan M.Ç, ağaç soyma makinesine sıkıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Ç'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Fabrikaya gelen Cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

M.Ç'nin cesedi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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